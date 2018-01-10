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Эксперт рассказал, как Россия остановит стратегическую авиацию США на западном направлении
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    Эксперт рассказал, как Россия остановит стратегическую авиацию США на западном направлении

    13:25  10 Января 2018  /обновлено: 13:26  10 Января 2018
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    Стратегический бомбардировщик B-52

    Американские стратегические бомбардировщики B-52H были переброшены на британские авиабазы. Об этом сообщает ряд ресурсов, отслеживающих перемещение военных самолетов.

    Для России эти полеты представляют потенциальную угрозу, но у нас есть что им противопоставить, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал отечества» полковник запаса Виктор Мураховский. Он рассказал, как при необходимости Россия остановит стратегическую авиацию США на западном направлении

    Как стало известно, два ракетоносца B-52H совершили посадку на британской авиабазе Фэрфорд. Еще один самолет сел на базе в Милденхолле, который расположен близ одноименного города графства Суффолк. «Интерфакс» отмечает, что последний бомбардировщик сел в Милденхолле из-за плохой погоды. О причинах переброски военной техники пока не сообщается.

    «Эти полеты выполняются в рамках плановой оперативной боевой подготовки стратегического авиационного командования США. У них экипажи бомбардировщиков проводят так называемые полеты по освоению театра военных действий. То есть они постоянно в Европе не базируются, но экипажи периодически там появляются и совершают полеты на центральноевропейском и североевропейском стратегических направлениях. Это необходимо для того, чтобы экипажи учились взаимодействовать с системами ПВО и управления ВВС НАТО, а также совершали полеты в конкретной географической зоне», — поясняет ситуацию военный аналитик.

    B-52 в сопровождении истребительной авиации НАТО

    Кроме того, собеседник ФАН подчеркивает, что точно такие же полеты стратегическая авиация США совершает на тихоокеанском театре военных действий. В основном это акватории Корейского полуострова и Южнокитайского моря. Сами воздушные суда входят в состав 5-го бомбардировочного авиакрыла ВВС США и базируются на авиабазе Майнот в штате Северная Дакота.

    «Для России такие полеты представляют потенциальную угрозу. Это все-таки носители либо ядерного вооружения, либо высокоточного оружия класса воздух-поверхность большой дальности. Тем не менее, на западном направлении Российская Федерация может противопоставить США систему эшелонированной противовоздушной обороны. Как известно, в последние годы мы ее активно обновляем в рамках государственной программы перевооружения. Например, ВКС получают современные системы ПВО С-400, которые комплектно поставляются по несколько дивизионов в год», — говорит Виктор Мураховский.

    В первую очередь комплексы противовоздушной обороны передаются в западный военный округ, который захватывает Калининградскую область. Сообщает эксперт и о поставках вооружения в систему войсковой ПВО, она представлена ракетными комплексами С-300В4.

    Запуск ракеты комплекса ПВО С-400 "Триумф"

    «Одна из бригад войсковой ПВО уже перевооружена на эти комплексы, проводится оснащение других соединений. В общем, нам есть чем ответить стратегической авиации США», — заключил аналитик.

    Напомним, ранее сообщалось, что авиабаза австралийских ВВС в городе Дарвин переводилась в режим повышенной боевой готовности из-за пролета российских стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС в нейтральных водах у берегов Индонезии.

    Автор: Сергей Чемеков
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #россия #сша #великобритания #с-400 #ту-95 #стратегический бомбардировщик #с-300в4 #b-52h #западное направление
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