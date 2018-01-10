Володин нашел «похитителя» карточек для голосования ЛДПР

Москва, 10 января. Сотрудники Федеральной службы охраны сумели в кратчайшие сроки установить похитителя 30 карточек для голосования, принадлежащих депутатам ЛДПР — из-за отсутствия карточек депутаты сегодня не смогли зарегистрироваться для участия в первом заседании весенней сессии Госдумы. По словам председателя Думы Вячеслава Володина, причиной всей ситуации стала «популярность ЛДПР».

Напомним, лидер либерал-демократов Владимир Жириновский эмоционально отреагировал на проблемы однопартийцев, обвинив коллег из КПРФ в похищении карточек для голосования.

«Депутаты к этому отношения не имеют, — подчеркнул Володин. — Это работник технических служб, который посчитал, что год завершён. И, убирая наши рабочие места, зная, что здесь сидят самые дорогие ему люди, на память собрал карточки. В основе этой ситуации лежит популярность партии ЛДПР».

В настоящее время принадлежащие депутатам карточки для голосования спешно восстанавливают, Володин заявил, что надеется, что они будут готовы к моменту возобновления заседания.