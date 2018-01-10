В Подмосковье наказали следователя, отказавшегося пропустить в лифт генералов МВД

Москва, 10 января. Старшему следователю ГУ МВД РФ по Московской области за неуважение к руководству привлекли к наказанию в виде выговора.

В конце декабря следователь ждал служебный лифт в здании регионального управления МВД вместе главой управления генерал-лейтенантом и его заместителем генерал-майором. В прибывший лифт следователь вошел первым. При этом генералам в нем места не хватило, и им пришлось ждать следующий лифт.

По факту произошедшего следователя привлекли к дисциплинарному наказанию в виде выговора за нарушение субординации, сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу областного главка полиции.

По словам начальника пресс-службы ведомства Татьяны Петровой, при поступлении на службу сотрудники полиции берут на себя ряд обязательств и ограничений, часть из которых касается соблюдения дисциплинарного устава органов внутренних дел РФ.