Премьера фильма о Валааме с участием Путина состоится 14 января
Москва, 10 января. В воскресенье, 14 января, состоится премьера фильма о Валааме с участием президента России Владимир Путина, заявил автор картины, тележурналист Андрей Кондрашов.
Премьера фильма «Валаам» состоится в эфире канала «Россия 1». Зрители смогут его увидеть уже в это воскресенье, 14 января.
Автор фильма отметил, что участие в картине принял российский президент.
«Фильм про Валаам с участием президента выйдет 14-го числа», — констатировал Кондрашов.
Как стало известно, в «Валаам» вошли два интервью Путина. Телезрители смогут увидеть результат четырех сезонов съемок на Валаамском архипелаге. Им будут показаны уникальные кадры кинохроники и артефакты Валаамского монастыря, впервые снятые в Финляндии, передает РИА Новости.
Валаам — самый древний монастырь на севере России. Российский лидер регулярно приезжает на Валаам.