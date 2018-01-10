Премьера фильма о Валааме с участием Путина состоится 14 января

Москва, 10 января. В воскресенье, 14 января, состоится премьера фильма о Валааме с участием президента России Владимир Путина, заявил автор картины, тележурналист Андрей Кондрашов.

Премьера фильма «Валаам» состоится в эфире канала «Россия 1». Зрители смогут его увидеть уже в это воскресенье, 14 января.

Автор фильма отметил, что участие в картине принял российский президент.

«Фильм про Валаам с участием президента выйдет 14-го числа», — констатировал Кондрашов.

Как стало известно, в «Валаам» вошли два интервью Путина. Телезрители смогут увидеть результат четырех сезонов съемок на Валаамском архипелаге. Им будут показаны уникальные кадры кинохроники и артефакты Валаамского монастыря, впервые снятые в Финляндии, передает РИА Новости.

Валаам — самый древний монастырь на севере России. Российский лидер регулярно приезжает на Валаам.