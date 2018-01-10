Муфтий ИГИЛ уничтожен в иракском Киркуке

Киркук, 10 января. Один из главарей «Исламского государства»1 ликвидирован иракскими силами безопасности.

Официальный представитель иракской милиции «Хашд аш-Шааби» («Народные мобилизационные силы») Али аль-Хоссейни сообщил, что в ходе спецоперации шиитского ополчения в провинции Киркук был уничтожен один из религиозных лидеров террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), а также три его помощника. Абдулкадир аль-Эзи был обнаружен в южной части региона, в результате перестрелки все боевики ликвидированы.

Эта акция состоялась в рамках крупной операции иракской армии по зачистке северных регионов страны от «спящих» ячеек «Исламского государства». На фоне волнений в этом районе игиловцы начали активизироваться и совершать единичные акции нападений. Представитель «Хашд аш-Шааби» заявил, что недавно террористы казнили нескольких ополченцев в провинции Салах-ад-Дин.

1 Организация запрещена на территории РФ.