В Минобороны предупредили об угрозе от беспилотников террористов по всему миру

Москва, 10 января. Под угрозой удара террористов с беспилотников, аналогичных использованным в Хмеймиме, могут оказаться объекты по всему миру. Об этом сообщил источник в Минобороны РФ.

«Факт (наличия у террористов технологий, необходимых для применения беспилотников в Сирии — прим. ФАН) должен являться предметом очень серьезной озабоченности всего мирового сообщества. Распространение использованных боевиками технологий и программного обеспечения проконтролировать на практике крайне тяжело или невозможно», — приводит РИА Новости комментарий источника в оборонном ведомстве.

Он добавил, что таким образом с угрозой применения беспилотников для атак могут столкнуться в любом государстве мира. Дроны, несущие взрывчатку, могут атаковать как военные, так и гражданские объекты в любом уголке земли, отметил источник в Минобороны.

Напомним, ранее стало известно, что информация о том, что в атаке на российские базы были задействованы более 13 беспилотных летательных аппаратов, не подтвердилась.

Отметим, 5-6 января боевики применили дроны для налета на авиабазу ВКС РФ Хмеймим и на пункт МТО в Тартусе.