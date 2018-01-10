Сирия: в Минобороны РФ раскрыли подробности атаки беспилотников на Хмеймим и Тартус
Москва, 10 января. Источник в министерстве обороны РФ сообщил, что для атаки на российские военные объекты в Хмеймиме и Тартусе боевики использовали в общей сложности 13 беспилотников. Десять дронов с взрывчаткой были применены против авиабазы ВКС РФ «Хмеймим» и еще три — против пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе.
В настоящее время все беспилотники, управление которыми было перехвачено российскими средствами РЭБ, и обломки сбитых дронов исследуются специалистами Минобороны. В ближайшее время, заявил источник РИА Новости, их продемонстрируют широкой публике.
Представитель военного ведомства подчеркнул, что факт передачи высоких технологий боевикам должен стать «предметом очень серьезной озабоченности для всего мирового сообщества».
«Дальнейшее распространение использованных боевиками для ударов по нашим объектам в Сирии технологий и программного обеспечения по управлению подобными БПЛА проконтролировать на практике крайне тяжело или невозможно», — отметили в Минобороны, подчеркнув, что в дальнейшем эти средства могут быть использованы для ударов по гражданским объектам и населению.