Сирия: в Минобороны РФ раскрыли подробности атаки беспилотников на Хмеймим и Тартус

Москва, 10 января. Источник в министерстве обороны РФ сообщил, что для атаки на российские военные объекты в Хмеймиме и Тартусе боевики использовали в общей сложности 13 беспилотников. Десять дронов с взрывчаткой были применены против авиабазы ВКС РФ «Хмеймим» и еще три — против пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе.

В настоящее время все беспилотники, управление которыми было перехвачено российскими средствами РЭБ, и обломки сбитых дронов исследуются специалистами Минобороны. В ближайшее время, заявил источник РИА Новости, их продемонстрируют широкой публике.

Представитель военного ведомства подчеркнул, что факт передачи высоких технологий боевикам должен стать «предметом очень серьезной озабоченности для всего мирового сообщества».