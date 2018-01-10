«Тосно» подписал Скворцова из «Тамбова»

Москва, 10 января. Футбольный клуб «Тосно» подписал контракт с полузащитником «Тамбова» Алексеем Скворцовым. Футболист перешел в команду из Ленинградской области на правах свободного агента.

По информации Федерального агентства новостей, соглашение 25-летнего спортсмена с «Тосно» рассчитано на 3 года.

Отметим, в текущем сезоне Скворцов провел в составе «Тамбова» 24 матча в ФНЛ, в которых отметился 6 голами. Клуб из Тамбова занимает четвертое место в таблице второго по силе российского футбольного дивизиона.

«Тосно», впервые в истории выступающее в премьер-лиге, расположилось на четырнадцатой позиции в таблице чемпионата России.