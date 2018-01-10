18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Спорт
«Локомотив» заинтересован в полузащитнике пражской «Спарты»
Политика
В Совфеде предостерегли США от вмешательства в дела РФ: Отреагируем максимально жестко
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В Совфеде предостерегли США от вмешательства в дела РФ: Отреагируем максимально жестко

    13:01  10 Января 2018  /обновлено: 13:01  10 Января 2018
    263

    В Совфеде предостерегли США от вмешательства в дела РФ: Мы отреагируем максимально жестко

    Россия предостерегла США от вмешательства в выборный процесс в РФ, соответствующее заявление было размещено в Twitter отечественного посольства в Америке. Публикация стала реакцией на реплику представителя Госдепа Клэя Ноэла, который возмутился недопуском к выборам ранее судимого одиозного блогера Алексея Навального.

    «В этой связи хотели бы остудить «горячие головы» в Америке: требования о допуске кого-либо к выборам в России и другие подобные лицемерные попытки оказать давление на российские власти неприемлемы и рассматриваются как прямое вмешательство во внутренние дела нашего государства», — говорится в сообщении посольства РФ.

    Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что США и дальше будут продолжать подобную риторику, чтобы раскачать внутреннюю ситуацию, и предостерег Америку от вмешательства во внутренние дела РФ.

    «Очевидно, что наши американские партнеры будут и дальше эксплуатировать Навального и различные некоммерческие структуры, которые были созданы при поддержке спецслужб США через аффилированные организации и которые финансируются исключительно для того, чтобы дестабилизировать обстановку в Российской Федерации. В преддверии выборов количество подобных попыток будет кратно возрастать, это очевидный факт. Более того, вся шумиха о вмешательстве России в выборы других государств, включая Мексику, — это попытка уйти от ответственности. В этом направлении американцы работают примитивно, но очень усердно, формируя определенное общественное мнение», — заявил парламентарий.

    В Совфеде предостерегли США от вмешательства в дела РФ: Мы отреагируем максимально жестко

    Сенатор также предупредил, что США не оставят попыток вмешаться во внутренние дела РФ, а наоборот — будут делать это все более активно и напористо. Франц Клинцевич отметил, что Россия должна воспринимать эти попытки объективно. «Мы отреагируем максимально жестко», — предупредил парламентарий.

    «Отношения России и США уже не могут стать еще хуже. Мы должны действовать по принципу «мягкой рукой в семье порядок не наведешь». Я не имею в виду беспредел в семейных отношениях, нужно действовать строго в рамках существующего внутреннего законодательства РФ и подходить к решению данной проблемы максимально адекватно», — рассуждает член Совета Федерации.

    Любые действия США, направленные на вмешательство во внутренние дела РФ, продолжает Клинцевич, должны быть пресечены. Кроме того, он напомнил, что в данном случае речь идет не только о попытке вмешательства в выборы, а о дестабилизации политической и социальной жизни в нашем государстве в целом.

    Автор: Михаил Блинов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #сша #клинцевич
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Володин нашел «похитителя» карточек для голосования ЛДПР

      13:03 10 Января 2018 560
      Читать
      12:42
      Сегодня

      Митингующие заблокировали границу Польши и Украины
      12:40
      Сегодня

      В Минобороны предупредили об угрозе от беспилотников террористов по всему миру
      12:10
      Сегодня

      Песков объяснил усиление группировки С-400 на границе Крыма с Украиной
      11:19
      Сегодня

      В обход президента: в Молдавии приняли закон о запрете новостных программ из РФ
      10:09
      Сегодня

      Названа причина смерти актера Михаила Державина

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018 5886

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018
      6181

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      11:37 4 Января 2018
      11301

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

      22:49 1 Января 2018
      11130

      Украинские водители: Нас достали дураки, дороги и вымогатели

      13:48 27 Декабря 2017
      12377
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Черноморский флот РФ раскрыл подробности инцидента с десантным кораблем «Ямал»

      Черноморский флот РФ раскрыл подробности инцидента с десантным кораблем «Ямал»

      14:46   10 Января 2018
      1636
      Путин назначил нового посла России в Германии

      Путин назначил нового посла России в Германии

      13:39   10 Января 2018
      128
      Сирия: в Минобороны РФ раскрыли подробности атаки беспилотников на Хмеймим и Тартус

      Сирия: в Минобороны РФ раскрыли подробности атаки беспилотников на Хмеймим и Тартус

      12:37   10 Января 2018
      2144
      Путин в среду посетит свой предвыборный штаб — Песков

      Путин в среду посетит свой предвыборный штаб — Песков

      11:50   10 Января 2018
      84