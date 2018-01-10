В Совфеде предостерегли США от вмешательства в дела РФ: Отреагируем максимально жестко

Россия предостерегла США от вмешательства в выборный процесс в РФ, соответствующее заявление было размещено в Twitter отечественного посольства в Америке. Публикация стала реакцией на реплику представителя Госдепа Клэя Ноэла, который возмутился недопуском к выборам ранее судимого одиозного блогера Алексея Навального.

«В этой связи хотели бы остудить «горячие головы» в Америке: требования о допуске кого-либо к выборам в России и другие подобные лицемерные попытки оказать давление на российские власти неприемлемы и рассматриваются как прямое вмешательство во внутренние дела нашего государства», — говорится в сообщении посольства РФ.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что США и дальше будут продолжать подобную риторику, чтобы раскачать внутреннюю ситуацию, и предостерег Америку от вмешательства во внутренние дела РФ.

«Очевидно, что наши американские партнеры будут и дальше эксплуатировать Навального и различные некоммерческие структуры, которые были созданы при поддержке спецслужб США через аффилированные организации и которые финансируются исключительно для того, чтобы дестабилизировать обстановку в Российской Федерации. В преддверии выборов количество подобных попыток будет кратно возрастать, это очевидный факт. Более того, вся шумиха о вмешательстве России в выборы других государств, включая Мексику, — это попытка уйти от ответственности. В этом направлении американцы работают примитивно, но очень усердно, формируя определенное общественное мнение», — заявил парламентарий.

Сенатор также предупредил, что США не оставят попыток вмешаться во внутренние дела РФ, а наоборот — будут делать это все более активно и напористо. Франц Клинцевич отметил, что Россия должна воспринимать эти попытки объективно. «Мы отреагируем максимально жестко», — предупредил парламентарий.

«Отношения России и США уже не могут стать еще хуже. Мы должны действовать по принципу «мягкой рукой в семье порядок не наведешь». Я не имею в виду беспредел в семейных отношениях, нужно действовать строго в рамках существующего внутреннего законодательства РФ и подходить к решению данной проблемы максимально адекватно», — рассуждает член Совета Федерации.

Любые действия США, направленные на вмешательство во внутренние дела РФ, продолжает Клинцевич, должны быть пресечены. Кроме того, он напомнил, что в данном случае речь идет не только о попытке вмешательства в выборы, а о дестабилизации политической и социальной жизни в нашем государстве в целом.