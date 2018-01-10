ФАС продлила операторам мобильной связи сроки отмены роуминга в РФ

Москва, 10 января. Федеральная антимонопольная служба РФ продлила сроки отмены роуминга на территории России для мобильных операторов.

Для МТС, «Мегафона» и «Вымпелкома» срок выполнения предписания продлен до 31 января, для Tele2 – до 31 мая, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФАС.

Ранее все четыре оператора должны были завершить мероприятия по отмене роуминга до 15 декабря 2017 года. Соответствующее предписание было выдано им в августе прошлого года. Позже в ФАС сообщили, что получили ряд предложений от операторов и изучают их.

Ранее министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров сообщил, что мобильные операторы начали снижать тарифы для постепенной отмены роуминга. Он также отметил, что внутрисетевой роуминг на территории России должен быть отменен в первом полугодии 2018 года.