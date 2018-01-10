Песков отреагировал на переименование площади в честь Немцова в Вашингтоне

Москва, 10 января. Городские власти Вашингтона имеют право называть свою площадь в честь погибшего российского политика Бориса Немцова, заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я бы, наверное, оставил это без комментария. Подчеркну лишь то, что это, безусловно, является прерогативой городских властей на фоне того, что состояние отношений двусторонних между нашими двумя странами по-прежнему оставляет желать лучшего, мягко говоря», — рассказал он журналистам.

Официальный представитель Кремля также не исключил возможности симметричного ответа со стороны городских властей Москвы.

Напомним, что ранее городской совет Вашингтона разрешил назвать площадь рядом с российским посольством в честь Немцова. Российский оппозиционер Борис Немцов был убит в феврале 2015 года. Пятеро обвиняемых в убийстве были осуждены и получили тюремный срок.