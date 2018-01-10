Сирия: МО РФ показало новое фото атаковавших базы «Хмеймим» и «Тартус» дронов

Москва, 10 января. Минобороны России показало еще одно фото беспилотников, запущенных террористами по базам РФ в Сирии.

По информации телеканала РЕН ТВ, военное ведомство РФ показало новое фото дронов, запущенных боевиками по российским базам в Сирии.

Отмечается, что подразделения РЭБ, расположенные на базах, сумели взять под контроль шесть дронов, запущенных террористами. Три из них удалось посадить на подконтрольную российским военнослужащим территорию, три разбились при посадке.

В общей сложности в массированной атаке приняли участие 13 дронов. Три из них направлялись в сторону базы ВМФ России в Тартусе, 10 — к авиабазе «Хмеймим». Семь беспилотников были ликвидированы российскими комплексами «Панцирь-С».

Напомним, в прошедший понедельник, 8 января, в министерстве обороны РФ заявили, что российские военнослужащие предотвратили атаку 13 боевых дронов на базы России в Сирии «Хмеймим» и «Тартус».