Волгоградский педофил развратил 32 девочек из 18 регионов страны

Волгоград, 10 января. Уголовное дело в отношении жителя Волгоградской области по обвинению в растлении 32 малолетних девочек передано в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщает информационный сайт VSE42.Ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону, 49-летнего мужчину обвиняют в 32 эпизодах действий сексуального характера, совершенных в отношении малолетних девочек в возрасте от 7 до 13 лет из 18 регионов. Следствие установило, что мужчина создал страницу в социальной сети под видом 13-летнего школьника, он знакомился с малолетними девочками и отправлял им фотографии порнографического содержания с предложением выслать аналогичные снимки.

Мужчину приговорили к 13,5 годам лишения свободы за совершенные в 2015 году пять преступлений. На данный момент уголовное дело с обвинительным заключением в растлении еще 32 малолетних направлено в суд.