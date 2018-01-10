Митингующие заблокировали границу Польши и Украины

Львов, 10 января. Группы протестующих перекрыли дороги к двум пропускным пунктам на границе Польши в Львовской области Украины. Соответствующие сведения распространила пресс-служба местной полиции.

«В среду, 10 января, примерно в 10.00 митингующие перекрыли дорогу к пунктам пропуска «Шегини — Медика» и «Рава-Русская — Гребенне» на украинском-польской границе», — сообщили в полиции.

Ранее протестующие пообещали 10 января перекрыть все дороги к пропускным пунктам на границе с Польшей. На КПП «Шегини» митингующие обещали постепенно пропускать проезжающие через границу автомобили — всего по десять автомобилей раз в полчаса — чтобы не спровоцировать конфликт с выезжающими в Польшу украинцами.

Протестующие украинцы требуют отмены изменений в Налоговом кодексе, вступивших в силу с начала нового года. По новым нормам, в ручном или сопровождающем багаже на Украину из Европы можно беспошлинно ввозить товаров на сумму до 150 евро — однако только тем, кто отсутствовал на Украине более 24 часов. Кроме того, нельзя беспошлинно ввозить товары чаще, чем раз в трое суток.