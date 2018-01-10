Минобороны РФ представит результаты исследования дронов, атаковавших базы РФ в Сирии

Москва, 10 января. Минобороны РФ вскоре представит результаты исследования беспилотников, которые использовали террористы для атаки на российские военные объекты в Хмеймиме в ночь на 6 января, сообщил источник в военном ведомстве.

Специалисты Минобороны в настоящий момент изучают дроны, посаженные российскими средствами радиоэлектронной борьбы, а также фрагменты БПЛА, которые были сбиты.