В Совфеде пообещали не допустить нарушения свободы слова в Молдавии

Спикер парламента Молдавии Андриан Канду вместо президента Игоря Додона утвердил закон, запрещающий трансляцию новостных и информационно-аналитических передач из России, сообщила пресс-служба парламента. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Правом подписать закон о борьбе с «иностранной пропагандой» Канду наделил Конституционный суд после того, как Игорь Додон два раза отклонял его.

Согласно конституции, президент, несмотря на несогласие, должен утвердить документ, если парламент его принимает. В связи с этим в Конституционный суд обратился Сергей Сырбу, депутат от Демократической партии, которая занимает большинство мест в парламенте Молдавии. Он отметил, что в этой ситуации необходим временно исполняющий обязанности президента.

Реакция Совфеда

Член Совета Федерации, сенатор Игорь Морозов прокомментировал ФАН решение парламента Молдавии.

«Молдавия пошла по протоптанному Украиной пути. Это нарушение европейской конвенции о правах человека. Это путь любого государства, которое делает попытки интегрироваться в европейское сообщество — в Евросоюз. Поэтому мы видим двойные стандарты у ЕС. Они на всех парламентских и межгосударственных площадках при переговорах заявляют о том, что Евросоюз привержена демократии, свободе слова, праву на информацию. Но мы видим, что с другой стороны ЕС поощряет все восточные европейские страны, которые подписывают с ними соглашения, как раз нарушать все основополагающие демократические основы.

Поэтому нет ничего удивительного, что путь, на который встала Молдавия, остается без каких-либо откликов со стороны Европы. Мы, естественно, будем реагировать и делать все возможное, чтобы не допустить ущемление прав молдавского народа на информацию и свободу слова», — рассказал Игорь Морозов.

Доступ к власти

Экономический и политический аналитик Владимир Соловейчик в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что конфликт между президентом Молдавии Игорем Додоном и парламентским большинством существовал давно. Скандал с запретом трансляции в Молдавии российских телевизионных новостей — лишь самое свежее его проявление.

«Понятно, что правое парламентское большинство в этой республике формирует правительство и обладает всей полнотой власти в руководстве молдавского парламента. Понятно, что среди судей молдавского конституционного суда большую часть составляют обладатели румынского гражданства. Понятно, что оппозиция Додону состоит из право-либералов и прорумынских националистов. В этой ситуации руки у президента связаны, ситуация с запретом на вещание в Молдавии новостных, аналитических и политических программ российского телевидения это лишний раз показала. Стоящий за спинами право-либеральных и националистических политиков молдавский олигарх Влад Плахотнюк, формально не занимающий никаких видных государственных постов, но фактически решающий в нынешней Молдавии почти все, ведет свою игру. И игра эта — прорумынская, пробрюссельская и явно антироссийская», — пояснил Владимир Соловейчик.

Эксперт заметил, в условиях, когда левые силы в Молдавии ослаблены, ПКРМ утратила доступ к власти. Она пережила ряд расколов и сильно потеряла в силу ошибок своего руководителя Воронина в политическом влиянии, а социалисты Додона так и не набрали веса как партия.

«Альянс право-либералов и националистов, работающий на деловые и политические интересы Плахотнюка, усиливает свои позиции и делает все для того, чтобы ликвидировать независимость своей страны. И превратить ее в часть соседней Румынии», — заключил Владимир Соловейчик.

Как ранее сообщала «Газета.ru», Додон раскритиковал решение о запрете новостных программ из России в Молдавии.