Жители Кузбасса пытались украсть 23 норковые шубы через вентиляционную шахту

Кемерово, 10 января. Уголовное дело возбудили в отношении двух мужчин, которые пытались украсть 23 меховые шубы из бутика, расположенного в торговом центре в Кемеровской области.

Как сообщает «Газета Кемерова» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Кемеровской области, инцидент произошел в Прокопьевске: двое мужчин пробрались в бутик через вентиляцию и похитили 18 норковых шуб, после чего вернулись, чтобы похитить остальные изделия, однако злоумышленников задержали охранники.

Грабителей задержали, они дали признательные показания. Также полицейские установили ещё одного подельника, который должен был увезти похищенные меховые изделия на общую сумму 700 тысяч рублей. В настоящее время в отношении мужчин возбуждено уголовное дело, санкции по которому предполагают лишение свободы сроком до пяти лет.