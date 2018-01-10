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Новости Сирии
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Украина
Ветеран «АТО» признался, что ВСУ не любят США и НАТО
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    Ветеран «АТО» признался, что ВСУ не любят США и НАТО

    17:36  10 Января 2018  /обновлено: 17:36  10 Января 2018
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    Ветеран «АТО» признался, что ВСУ не любят США и НАТО

    Киев, 10 января. Вооруженные силы Украины не любят США и НАТО, несмотря на декларируемый Киевом курс на сближение с Североатлантическим альянсом. Об этом в среду заявил один из бывших участников так называемой АТО Александр Мединский, который служил в составе украинской армии в 2015-2016 годах.

    Кроме того, кадровые военные негативно относятся к националистам, из которых собраны отдельные батальоны, воюющие в Донбассе. Тому есть несколько причин. Во-первых, рассказывает Мединский, большинство украинских военнослужащих воспитаны в советской школе, из-за чего возникают непримиримые идеологические противоречия с неонацистами, в которых они видят лишь боевиков со свастикой.

    Ветеран «АТО» признался, что ВСУ не любят США и НАТО

    Вторая причина, по словам Мединского, заключается в том, что офицеры ВСУ якобы договариваются с военными ЛНР и ДНР о стрельбе для виду — без жертв и разрушений. Это позволяет украинским силовикам поддерживать видимость войны и при этом зарабатывать на контрабанде, которая проходит через их позиции. Нацбаты же открывают огонь на поражение, провоцируя ответную стрельбу с позиций ЛНР и ДНР.

    «В итоге начинает прилетать ответка, а это смерти и разрушения. Поэтому кадровым военным приходилось даже разоружать нацбаты», — рассказал Мединский изданию «Украина.ру».

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #всу #нато #националисты
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