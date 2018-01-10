Киев, 10 января. Вооруженные силы Украины не любят США и НАТО, несмотря на декларируемый Киевом курс на сближение с Североатлантическим альянсом. Об этом в среду заявил один из бывших участников так называемой АТО Александр Мединский, который служил в составе украинской армии в 2015-2016 годах.

Кроме того, кадровые военные негативно относятся к националистам, из которых собраны отдельные батальоны, воюющие в Донбассе. Тому есть несколько причин. Во-первых, рассказывает Мединский, большинство украинских военнослужащих воспитаны в советской школе, из-за чего возникают непримиримые идеологические противоречия с неонацистами, в которых они видят лишь боевиков со свастикой.

Вторая причина, по словам Мединского, заключается в том, что офицеры ВСУ якобы договариваются с военными ЛНР и ДНР о стрельбе для виду — без жертв и разрушений. Это позволяет украинским силовикам поддерживать видимость войны и при этом зарабатывать на контрабанде, которая проходит через их позиции. Нацбаты же открывают огонь на поражение, провоцируя ответную стрельбу с позиций ЛНР и ДНР.