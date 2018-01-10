В Кремле не оценивают работу губернаторов по явке на выборах – Песков

Москва, 10 января. Оценивать эффективность работы губернаторов субъектов РФ по показателям явки на выборах президента страны нельзя, это неправомерно и неправильно, заявил в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Здесь, безусловно, таких прямых увязок быть не может», — цитирует Пескова РИА Новости.

Такое заявление пресс-секретарь президента РФ сделал, отвечая на просьбу представителей СМИ прокомментировать доклад фонда «Петербургская политика», в котором говорится о возможной связи показателей явки на выборах и кадровых решений в губернаторском корпусе.

Песков подчеркнул, что в Кремле вопрос подобным образом не ставят и ставить не могут. Он напомнил, что задача разъяснить гражданам необходимость участия в выборах лежит на ЦИК.

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Президентская кампания стартовала 18 декабря. Действующий глава государства Владимир Путин примет участие в выборах в качестве кандидата-самовыдвиженца. В его поддержку уже начался сбор подписей избирателей. Как показал опросы социологов, проведенные в конце 2017 года, уже сейчас порядка 70% россиян готовы отдать свой голос за Путина.

Владимир Путин. Биография.