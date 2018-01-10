Военный эксперт оценил эшелонированную систему ПВО в Крыму на границе с Украиной

Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков рассказал, каким образом и для чего в Крыму развертывается второй дивизион зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф».

Как стало известно накануне, 12 января 2018 года на боевое дежурство в Севастополе заступит новый дивизионный комплект зенитной ракетной системы С-400, который в первую очередь будет контролировать воздушное пространство на границе с Украиной. Первый дивизион и командный пункт С-400 в Крыму были развернуты весной 2017 года под Феодосией. Как отметил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, расположенные в разных частях полуострова подразделения С-400 «Триумф» создадут плотное кольцо ПВО без «мертвых зон».

«Что бы там ни испытывали киевские тактики, любой объект, пересекающий воздушную границу полуострова без разрешения, будет гарантированно сбит — летит он в сторону Крымского моста или на евпаторийские санатории. Могу сказать одно: любая попытка прощупать нашу противовоздушную оборону закончится плачевно», — цитирует парламентария РИА Новости.

Военный эксперт Алексей Леонков напомнил, что существует такое понятие как эшелонированная система ПВО, при которой тот или иной район прикрывается различными системами и комплексами, то есть не только зенитно-ракетными, но и радиолокационными станциями (РЛС), которые контролируют пространство, начиная с нулевых отметок от уровня моря и заканчивая большими высотами.

«В том же Крыму стоит станция дальнего радиолокационного обнаружения «Воронеж», развернуты системы береговой обороны, которые контролируют и воздушное, и надводное пространство. Будет два дивизиона С-400 «Триумф», которые являются комплексами дальнего обнаружения и дальнего поражения. Эти комплексы не ставятся в одиночку, к ним еще идут комплексы средней и малой дальности. Таким образом, вся эта система полностью закрывает воздушное пространство Крыма и исключает так называемые «слепые зоны», с которых недружественные государства могли бы произвести атаку, как правильно сказал депутат Госдумы от Севастополя», — объяснил Алексей Леонков.

Он отметил, что раньше в России не было эшелонированной системы ПВО. Комплексы ПВО прикрывали наиболее важные объекты — столицу, центральные промышленные районы и некоторые направления по границе.