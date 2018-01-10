18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Спорт
«Локомотив» заинтересован в полузащитнике пражской «Спарты»
Технологии
Военный эксперт оценил эшелонированную систему ПВО в Крыму на границе с Украиной
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Военный эксперт оценил эшелонированную систему ПВО в Крыму на границе с Украиной

    12:59  10 Января 2018  /обновлено: 12:59  10 Января 2018
    419

    Крым превращается в такой же укрепрайон, как Калининградская область — военный эксперт

    Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков рассказал, каким образом и для чего в Крыму развертывается второй дивизион зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф».

    Как стало известно накануне, 12 января 2018 года на боевое дежурство в Севастополе заступит новый дивизионный комплект зенитной ракетной системы С-400, который в первую очередь будет контролировать воздушное пространство на границе с Украиной. Первый дивизион и командный пункт С-400 в Крыму были развернуты весной 2017 года под Феодосией. Как отметил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, расположенные в разных частях полуострова подразделения С-400 «Триумф» создадут плотное кольцо ПВО без «мертвых зон».

    «Что бы там ни испытывали киевские тактики, любой объект, пересекающий воздушную границу полуострова без разрешения, будет гарантированно сбит — летит он в сторону Крымского моста или на евпаторийские санатории. Могу сказать одно: любая попытка прощупать нашу противовоздушную оборону закончится плачевно», — цитирует парламентария РИА Новости.

    Военный эксперт Алексей Леонков напомнил, что существует такое понятие как эшелонированная система ПВО, при которой тот или иной район прикрывается различными системами и комплексами, то есть не только зенитно-ракетными, но и радиолокационными станциями (РЛС), которые контролируют пространство, начиная с нулевых отметок от уровня моря и заканчивая большими высотами.

    РЛС «Воронеж»

    «В том же Крыму стоит станция дальнего радиолокационного обнаружения «Воронеж», развернуты системы береговой обороны, которые контролируют и воздушное, и надводное пространство. Будет два дивизиона С-400 «Триумф», которые являются комплексами дальнего обнаружения и дальнего поражения. Эти комплексы не ставятся в одиночку, к ним еще идут комплексы средней и малой дальности. Таким образом, вся эта система полностью закрывает воздушное пространство Крыма и исключает так называемые «слепые зоны», с которых недружественные государства могли бы произвести атаку, как правильно сказал депутат Госдумы от Севастополя», — объяснил Алексей Леонков.

    Он отметил, что раньше в России не было эшелонированной системы ПВО. Комплексы ПВО прикрывали наиболее важные объекты — столицу, центральные промышленные районы и некоторые направления по границе.

    «Сплошной системы ПВО у нас не существовало, а сейчас такая система выстраивается по границам и в глубине территории. Сейчас вся территория России и ее границ перекрывается станциями радиолокационного обнаружения, как дальнего, так и ближнего. А Крым становится таким же объектом, как Калининградская область. Его превращают в определенный укрепрайон, потому что у него сообщение с Россией только через Керченский пролив, который является, как говорится, узким местом. Если бы Крым был частью материка, без всяких проливов, заливов и внутренних морей, с военной точки зрения было бы все нормально без усиления дивизиона С-400», — добавил Алексей Леонков.

    Автор: Марина Степанова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #крым #алексей леонков #с-400 #рлс #севастополь #триумф #пво #рлс воронеж #дмитрий белик #эшелонированная система пво
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Володин нашел «похитителя» карточек для голосования ЛДПР

      13:03 10 Января 2018 560
      Читать
      12:42
      Сегодня

      Митингующие заблокировали границу Польши и Украины
      12:40
      Сегодня

      В Минобороны предупредили об угрозе от беспилотников террористов по всему миру
      12:10
      Сегодня

      Песков объяснил усиление группировки С-400 на границе Крыма с Украиной
      11:19
      Сегодня

      В обход президента: в Молдавии приняли закон о запрете новостных программ из РФ
      10:09
      Сегодня

      Названа причина смерти актера Михаила Державина

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018 5886

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018
      6181

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      11:37 4 Января 2018
      11301

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

      22:49 1 Января 2018
      11130

      Украинские водители: Нас достали дураки, дороги и вымогатели

      13:48 27 Декабря 2017
      12377
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Путин прибыл в Тверскую область с официальным визитом

      Путин прибыл в Тверскую область с официальным визитом

      15:24   10 Января 2018
      58
      Черноморский флот РФ раскрыл подробности инцидента с десантным кораблем «Ямал»

      Черноморский флот РФ раскрыл подробности инцидента с десантным кораблем «Ямал»

      14:46   10 Января 2018
      1636
      Путин назначил нового посла России в Германии

      Путин назначил нового посла России в Германии

      13:39   10 Января 2018
      128
      Сирия: в Минобороны РФ раскрыли подробности атаки беспилотников на Хмеймим и Тартус

      Сирия: в Минобороны РФ раскрыли подробности атаки беспилотников на Хмеймим и Тартус

      12:37   10 Января 2018
      2144