Шаг к позору и безумию: Азаров отреагировал на возможное появление проспекта ОУН-УПА в Киеве

Киев, 10 января. Бывший глава правительства Украины Николай Азаров прокомментировал предложение о переименовании проспекта Героев Сталинграда в Киеве в проспект Героев ОУН-УПА11 (организация, деятельность которая запрещена в России), назвав его «очередным шагом к позору и безумию».

С такой инициативой ранее выступил глава Киева Виталий Кличко.

По мнению Азарова, такое предложение вполне достойно киевского городского совета, а на подобное переименование могут решиться только «идейные наследники фашизма».

«Очередной шаг к позору и безумию. Киевский городской совет под руководством небезызвестного В. Кличко предложил переименовать проспект Героев Сталинграда в проспект имени убийц и предателей из ОУН-УПА. Достойное этого сброда, который, кстати, избрали жители Киева, предложение, которое опозорит Киев и сделает его явно недостойным высокого звания столицы государства», — написал Азаров в Facebook.

Азаров подчеркнул, что даже на Украине, где регулярно проходят митинги радикальных националистов, такое решение не получит поддержки. Таким образом, отметил бывший премьер-министр Украины, киевский совет «узурпировал право управлять столицей».

Экс-глава правительства напомнил, что улицы, посвященные Сталинградской битве, есть в Польше, Франции, Италии, Великобритании, Индии и многих других странах, и нигде даже не задумываются о том, чтобы стереть память об одной из величайших битв мировой истории, которая сыграла переломную роль в борьбе с нацизмом и фашизмом.

Если проспект будет переименован, то это будет «полным бесчестием для народа Украины», а также преданием памяти тех украинцев, кто погиб, сражаясь с фашизмом.

Напомним, Организация украинских националистов в годы Великой Отечественной войны проводила карательные операции против жителей СССР, Польши и всей Восточной Европы, оказывая поддержку фашистским захватчикам.

1 Организация запрещена на территории РФ.