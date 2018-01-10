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Украина
Шаг к позору и безумию: Азаров отреагировал на возможное появление проспекта ОУН-УПА в Киеве
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    Шаг к позору и безумию: Азаров отреагировал на возможное появление проспекта ОУН-УПА в Киеве

    12:38  10 Января 2018  /обновлено: 12:39  10 Января 2018
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    Азаров прокомментировал идею о смене названия проспекта Героев Сталинграда в Киеве

    Киев, 10 января. Бывший глава правительства Украины Николай Азаров прокомментировал предложение о переименовании проспекта Героев Сталинграда в Киеве в проспект Героев ОУН-УПА11 (организация, деятельность которая запрещена в России), назвав его «очередным шагом к позору и безумию». 

    С такой инициативой ранее выступил глава Киева Виталий Кличко.  

    По мнению Азарова, такое предложение вполне достойно киевского городского совета, а на подобное переименование могут решиться только «идейные наследники фашизма».

    «Очередной шаг к позору и безумию. Киевский городской совет под руководством небезызвестного В. Кличко предложил переименовать проспект Героев Сталинграда в проспект имени убийц и предателей из ОУН-УПА. Достойное этого сброда, который, кстати, избрали жители Киева, предложение, которое опозорит Киев и сделает его явно недостойным высокого звания столицы государства», — написал Азаров в Facebook.

    Азаров подчеркнул, что даже на Украине, где регулярно проходят митинги радикальных националистов, такое решение не получит поддержки. Таким образом, отметил бывший премьер-министр Украины, киевский совет «узурпировал право управлять столицей». 

    Экс-глава правительства напомнил, что улицы, посвященные Сталинградской битве, есть в Польше, Франции, Италии, Великобритании, Индии и многих других странах, и нигде даже не задумываются о том, чтобы стереть память об одной из величайших битв мировой истории, которая сыграла переломную роль в борьбе с нацизмом и фашизмом.

    Если проспект будет переименован, то это будет «полным бесчестием для народа Украины», а также преданием памяти тех украинцев, кто погиб, сражаясь с фашизмом.  

    Напомним, Организация украинских националистов в годы Великой Отечественной войны проводила карательные операции против жителей СССР, Польши и всей Восточной Европы, оказывая поддержку фашистским захватчикам. 

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #киев #азаров #кличко #память #переименование #проспект героев сталинграда
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