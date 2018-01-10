Песков: Путин еще не подписал новую госпрограмму вооружений

Москва, 10 января. Президент России Владимир Путин на данный момент не подписал новую госпрограмму вооружений, однако процесс находится на завершающей стадии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались у представителя Кремля, подписал ли российский президент новую государственную программу вооружений. Песков ответил в свою очередь, что на данный момент этот документ Путиным утвержден не был.