Песков: Путин еще не подписал новую госпрограмму вооружений
Москва, 10 января. Президент России Владимир Путин на данный момент не подписал новую госпрограмму вооружений, однако процесс находится на завершающей стадии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Журналисты поинтересовались у представителя Кремля, подписал ли российский президент новую государственную программу вооружений. Песков ответил в свою очередь, что на данный момент этот документ Путиным утвержден не был.
«Вы знаете, что он провел серию совещаний по ГПВ по части различных ведомств, а именно по части Росгвардии, ФСБ, МВД, вчера по части МЧС, — рассказал пресс-секретарь президента России. — Происходит финализация, согласование всех позиций всех соответствующих ведомств. Процесс фактически завершен».