Песков рассказал о подготовке к Конгрессу национального диалога Сирии

Москва, 10 января. В настоящее время на экспертном уровне идут переговоры о проведении Конгресса национального диалога Сирии. Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, «странам-гарантам необходимо завершить согласование списка участников Конгресса».

«Идут достаточно интенсивные контакты на экспертном уровне, — рассказал Песков.- Вы знаете, что перед тем, как собрать конгресс, необходимо завершить работу по выверке списков участников, что требует высокой степени синхронизации трех стран-гарантов, а именно Москвы, Тегерана и Анкары. Эта работа на экспертном уровне продолжается».

Как отметил официальный представитель президента, на данный момент страны-гаранты не планируют переговоры по Сирии на высшем уровне, отметив, что организовать переговоры между Россией, Турцией и Ираном «можно достаточно оперативно».