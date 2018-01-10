Путин в среду посетит свой предвыборный штаб — Песков

Москва, 10 января. Президент России Владимир Путин в среду посетит свой предвыборный штаб. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, российский лидер посетит свой предвыборный штаб.

«Но это уже нерабочее мероприятие другого, предвыборного характера», — отметил Песков.

Также Путин планирует 10 января в рамках своего рабочего графика посетить Тверской вагоностроительный завод, где по традиции пообщается с работниками, передает РИА Новости.

Песков напомнил, что Путин посещал это предприятие еще в 2008 году.

«Тогда фактически завод был на грани остановки, заказов не было. Пришлось принимать экстренные антикризисные меры, которые Путин лично курировал», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Песков добавил, что в рабочем графике президента запланированы внутренние совещания.

Владимир Путин. Биография