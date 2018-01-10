Москва, 10 января. Встреча лидеров России, Ирана и Турции по Сирии пока не значится в графике президента РФ, решение о подобных контактах принимается по необходимости. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Пока контактов на высшем уровне в графике не значится, но вы знаете, что они возникают достаточно оперативно при необходимости», — сообщил Песков, отвечая на вопрос, планируется ли встреча глав трех стран перед конгрессом нацдиалога Сирии, который состоится в Сочи 29-30 января.

Напомним, трехсторонние переговоры Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана и Хасана Роухани состоялись 22 ноября в Сочи. Главы государств обсудили урегулирование в Сирии и переход к политическому урегулированию после уничтожения террористических группировок.