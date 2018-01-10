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Россия спасает Сирию: США обижены, что стороны отвергли их сценарий раскола САР руками ИГ
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    Россия спасает Сирию: США обижены, что стороны отвергли их сценарий раскола САР руками ИГ

    12:20  10 Января 2018  /обновлено: 12:21  10 Января 2018
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    США обижены, что стороны отвергли их сценарий раскола САР руками ИГ

    Глава внешнеполитического ведомства Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр в ходе встречи с лидерами так называемой сирийской вооруженной оппозиции заявил, что официальный Эр-Рияд намерен прекратить оказывать поддержку антиасадовским силам. Министр иностранных дел подчеркнул, что для боевиков-оппозиционеров настало время сконцентрировать усилия на заключении политических договоренностей с правительством САР. Он добавил, что сделать это можно будет в рамках Конгресса сирийского национального диалога, который состоится в Сочи.

    Адель аль-Джубейр

    Между тем позиция ООН также претерпела изменения. Спецпредставитель Генерального секретаря организации по вопросам Сирии Стаффан де Мистура также призвал представителей оппозиционных сил САР присоединиться к переговорам в Сочи, отметив, что он и сам намерен принять участие в конгрессе. Генсек Антониу Гутерриш, однако, приказал ему прекратить толкать сирийскую оппозицию на этот шаг, отметив, что представители ООН отправятся в Сочи лишь в том случае, если туда также поедут делегации США и других союзных стран или же если они хотя бы поддержат решение Организации Объединенных Наций присоединиться к конференции.

    Таким образом, конгресс в Сочи находит поддержку все большего числа сторон, и, несомненно, данная тенденция серьезно волнует Соединенные Штаты. В американских СМИ эта тема обсуждается очень активно. Недавно интернет-портал Foreign Policy опубликовал статью с заголовком «В Сирии все пляшут под дудку России». По мнению независимого журналиста и политолога Александра Асафова, такая позиция Вашингтона, безусловно, связана с горечью поражения и завистью: теперь Москва играет куда более значимую роль на Ближнем Востоке, и в том числе — в рамках процесса политического урегулирования сирийского конфликта. Недавние союзники отворачиваются от США, осознавая, что путь к миру есть только один, отметил эксперт в интервью Федеральному агентству новостей (ФАН). Теперь американцам будет очень непросто добиваться решения своих геополитических задач в ближневосточном регионе, и потому их заявления все чаще звучат как крик отчаяния.

    Стаффан де Мистура

    «Как бы ни хотелось отдельным стратегам и политикам, которые находятся большей частью в Соединенных Штатах, реальных сценариев развития ситуации в САР совсем не так много. Конгресс в Сочи, который, я уверен, состоится при большом количестве участников, поскольку предварительных переговоров было проведено много, — самый логичный путь к миру. Позиция Саудовской Аравии, например, подтверждает, что этот вектор является, скорее, общим. Казалось бы — так много сторон, многие из которых часто бывают недоговороспособны, но при посредничестве России даже для них оказывается возможным само участие в мирных переговорах и нахождение каких-то общих точек соприкосновения. Это единственный сценарий политического урегулирования в Сирии. Поэтому, конечно, РФ играет решающую роль в этом процессе. Других возможных путей, которые действительно могли бы привести к миру, не просматривается, их просто нет», — уверен собеседник ФАН.

    ООН

    Это поняли и в ООН, также заметил политолог. Именно поэтому их позиция несколько изменилась. Продолжать и дальше оказывать давление на Дамаск и Москву уже бессмысленно, потому некоторые представители международной организации готовы присоединиться к реальному политическому процессу, то есть к конгрессу в Сочи, предложенному Россией.

    «В ООН многие уже осознали, что дальнейшее давление на Россию с целью реализовать ситуацию на Ближнем Востоке, связанную с сирийским конфликтом, как-то иначе уже не выйдет. Иначе — это как? У них нет адекватного сценария, который предусматривал бы политическое мирное урегулирование в рамках многосторонних переговоров с внесением в конституцию определенных изменений и последующим переходом к мирной жизни. У них есть только военный сценарий — это дальнейшая поддержка так называемой «умеренной оппозиции» и осколков «Исламского государства»1 (запрещено в РФ), которые уже прячут под другими именами. Но это не путь мира, и в ООН это прекрасно понимают. Поэтому ситуация в какой-то степени однозначна. Я думаю, что этот конгресс в Сочи, если и не поставит какую-то точку, то, по крайней мере, станет существенным и необходимым началом реального перехода к полноценной нормальной жизни в Сирии», — подытожил Александр Асафов.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Егор Баренцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #россия #сша #сирия #иг #оон #дамаск #игил #стаффан де мистура #саудовская аравия #сочи #антониу гутерриш #адель аль-джубейр
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