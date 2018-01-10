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Происшествия
Женщина погибла в ДТП с грузовиком в Кемеровской области
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    Женщина погибла в ДТП с грузовиком в Кемеровской области

    12:06  10 Января 2018  /обновлено: 12:13  10 Января 2018
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    Женщина погибла в ДТП с грузовиком в Кемеровской области

    Кемерово, 10 января. Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось вчера в Кемеровской области: столкнулись иномарка и грузовик, один человек погиб.

    Автомобильная авария случилась во вторник, 9 января, около 9:30 часов утра в Киселёвске, сообщает «Газета Кемерова» со ссылкой на информацию, опубликованную на «Правоохранительном портале Кузбасса». По предварительной версии, 70-летний водитель Nissan Tiida не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовиком Scania.

    Пассажирка, 66-летняя жена пенсионера, получила несовместимые с жизнью травмы и скончались на месте до приезда сотрудников скорой помощи. Водителя доставили в больницу с переломами обеих ног. В настоящее время органы охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства случившейся смертельной аварии.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #авария #кемерово
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