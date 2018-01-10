Коллеги рассказали о скромности и удивительном актерском даре ушедшего Михаила Державина
Москва, 10 января. Коллеги ушедшего сегодня из жизни народного артиста РСФСР Михаила Державина рассказали, каким запомнили своего друга и коллегу. По словам знавших его артистов, Державин был «замечательным, удивительно скромным человеком».
По словам друга покойного артиста, поэта Михаила Шаброва, то, что Державин «так долго продержался» — заслуга его жены Роксаны Бабаян. Державина поэт запомнил не только как отличного артиста, но и как веселого и душевного человека.
«Даже из минутного разговора я заряжался хорошей энергией на весь день. Мне этого будет не хватать всю жизнь. Он был светлым человеком, и поэтому и грусть о нем — светлая», — рассказал Шабров Nation News.
В беседе с газетой «Вечерняя Москва» известнейший советский и российский актер Валентин Гафт отметил удивительную скромность при огромном актерском таланте Державина.
«Я бы мог часами стоять и аплодировать его выступлениям. Он был очень талантливым артистом. Таких, как Михаил Державин, можно встретить очень редко, — сказал Гафт. — Михаил Державин никуда не исчезнет, он навсегда останется запечатленным на кинопленке».