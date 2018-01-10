Володин предложил выполнять поручения Путина по аналогии с его посланием

Москва, 10 января. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин предложил выполнять поручения президента России Владимира Путина по аналогии с реализацией его послания Федеральному собранию.

Во время открытия первого пленарного заседания весенней сессии Госдумы Володин предложил системно подходить к выполнению поручений президента. Такой подход был осуществлен при реализации задач из послания Путина Федеральному собранию.

«Было бы правильно применить и при обеспечении других решений и стратегических задач, поставленных президентом, — констатировал спикер нижней палаты российского парламента.

По мнению Володина, это позволит сократить срок реализации поручений, а также повысит качество выполнения. Особое внимание он призвал обратить на вопросы, которые касаются повышения доступности жилья для россиян, защиты прав дольщиков, реализации инициатив в сфере демографии, развития регионального инвестиционного климата и некоторых других.