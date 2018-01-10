ЦИК и ОП обсуждают организацию общественного наблюдения на выборах президента РФ

Москва, 10 января. Центральная избирательная комиссия и Общественная палата РФ (ОП) находятся в процессе обсуждения вопросов организации общественного наблюдения во время проведения выборов президента России.

«Работаем с Центризбиркомом в плотном режиме, процедурные вопросы хотим прописать … как направлять, на основании чего; некоторые нормативные документы, которые они должны будут готовить, некие изменения в наши регламенты мы будем вносить», — приводит РИА Новости комментарий заместителя секретаря Общественной палаты Александра Точенова.

Отмечается, что речь не идет о согласовании каких-то положений, а в большей мере об оказании поддержки общественным палатам. В ЦИК отметили, что готовы помочь по вопросам законодательства, при этом никакого регулирования работы ОП со стороны Центризбиркома не будет.

Напомним, в соответствии с законом РФ, своих наблюдателей на выборы могут предоставить региональная и федеральная общественные палаты.

Выборы президента России состоятся 18 марта этого года, избирательная кампания находится в самом разгаре, она стартовала за три месяца до единого дня голосования — 18 декабря 2017 года.