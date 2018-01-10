Жириновский прокомментировал появление площади Немцова перед посольством РФ в США

Москва, 10 января. Любая страна может называть свои улицы и площади, как хочет, однако нужно ясно отдавать себе отчет, кем был человек, именем которого называют то или иное место. Об этом в среду заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Он, в частности, напомнил о «навашинских миллионах» Немцова, когда он был губернатором Нижегородской области.

«Пожалуйста, называйте как хотите площадь, но должна же быть объективная оценка истории человека. А они это делают это исключительно, чтобы напакостить нам», — пишет Жириновский в своем Telegram-канале.

Напомним, что накануне городской совет Вашингтона одобрил законопроект о переименовании площади, на которой находится посольство России, в площадь Немцова. Политик был убит в феврале 2015 года в центре Москвы. Пятеро подозреваемых в убийстве по найму были осуждены и приговорены к тюремному заключению различных сроков давности.