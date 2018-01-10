Хама: российские военные за сутки доставили в провинцию более двух тонн гумпомощи

Москва, 10 января. Военное ведомство России провело гуманитарную акцию в провинции Хама.

Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон за минувшие сутки провели гуманитарную акцию в населенном пункте Саламия провинции Хама. Отмечается, что местные жители получили более двух с половиной тонн продуктов питания. За медицинской помощью обратились 46 сирийцев.

В департаменте информации Минобороны РФ отметили, что за сутки соглашение о присоединении к режиму прекращения боевых действий подписали представители населенного пункта Аль-Абудия провинции Хомс. Продолжаются переговоры о присоединении к примирительному процессу с лидерами вооруженных формирований в провинциях Хама, Хомс, Алеппо, Дамаск и Эль-Кунейтра.