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Володин пообещал «показать лицо» виновного в срыве регистрации депутатов ЛДПР в Госдуме
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    Володин пообещал «показать лицо» виновного в срыве регистрации депутатов ЛДПР в Госдуме

    11:34  10 Января 2018  /обновлено: 12:20  10 Января 2018
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    Володин пообещал «показать лицо» виновного в срыве регистрации депутатов ЛДПР в Госдуме

    Москва, 10 января. Лицо виновного в срыве регистрации депутатов ЛДПР на первом в весенней сессии заседании Государственной думы «покажут, и не только на мониторах», заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, вынужденный вместо обычной работы разбираться со срывом регистрации ряда депутатов ЛДПР.

    Сегодня утром, как сообщил глава ЛДПР Владимир Жириновский, несколько десятков депутатов Либерально-демократической партии не смогли зарегистрироваться из-за пропажи карточек для голосования. Как сообщает из зала заседаний Госдумы корреспондент Федерального агентства новостей, в общей сложности пропало 30 карточек для голосования (всего в Госдуме сейчас состоят 40 депутатов ЛДПР).

    Володин пообещал «показать лицо» виновного в срыве регистрации депутатов ЛДПР в Госдуме

    Лидер либерал-демократов эмоционально отреагировал на пропажу карточек ЛДПР, обвинив в саботаже коллег-коммунистов. Жириновский потребовал предъявить виновного Думе и лишить его депутатского мандата.

    «Сотрудники ФСО сейчас просматривают информацию с камер в зале заседаний, — сообщил с трибуны Вячеслав Володин. — Как только будет установлено, кто это сделал, мы обязательно покажем его лицо на мониторах, и, думаю, не только на мониторах. Тогда будет понятно, кто это сделал».

    Володин пообещал «показать лицо» виновного в срыве регистрации депутатов ЛДПР в Госдуме

    Автор: Валентин Меликов
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    #володин #жириновский
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