Строительство вертолетоносцев для ВМФ России начнется в Петербурге в 2020 году

Санкт-Петербург, 10 января. Строительство вертолетоносцев для Военно-морского флота России начнется на судостроительном заводе «Северная верфь» в Петербурге в 2020 году.

Соответствующая договоренность была достигнута между министерством обороны РФ и Объединенной судостроительной корпорацией, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Минобороны РФ и ОСК пришли к соглашению, что исполнителем работ по вертолетоносцам и эсминцам «Лидер» будет предприятие «Северная верфь», — уточнил он.

В сообщении источника отмечается, что завод уже готовится к производству вертолетоносцев. Так, в настоящее время на «Северной верфи» проводится масштабная реконструкция производственных мощностей, строится специальный цех.

В оборонно-промышленном комплексе уточнили, что сначала «Северная верфь» построит два вертолетоносца, затем начнет производство эскадренных миноносцев. Строительство головного корабля планируют начать в 2020 году, его поставка флоту намечена на 2024 год.

Напомним, в конце ноября завод «Северная верфь» посетил заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов. По итогам визита он сообщил, что корвет проекта 20385 «Гремящий» может быть передан ВМФ РФ в 2018 году.