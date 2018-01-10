Сирия: за сутки боевики более десяти раз нарушили режим перемирия

Москва, 10 января. Министерство обороны России сообщило о нарушениях режима перемирия в четырех сирийских провинциях.

Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии за минувшие сутки зафиксировали четыре факта стрельбы в провинциях Латакия (3) и Алеппо (1). Представители Анкары сообщили, что режим прекращения боевых действий был нарушен в провинциях Дамаск (3) и Идлиб (4).

Общая ситуация в сирийских зонах деэскалации расценивается наблюдателями как стабильная. Большинство случаев нарушения режима прекращения огня носило характер беспорядочной стрельбы и было связано с активностью боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России).

1 Организация запрещена на территории РФ.