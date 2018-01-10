Протестующие в Тунисе закидали коктейлями Молотова еврейскую школу

Тунис, 10 января. Группа протестующих закидала зажигательными бомбами — коктейлями Молотова — еврейскую школу в ходе антиправительственных выступлений на юге Туниса.

Нападение на еврейскую школу произошло на популярном туристическом курорте на острове Джерба в ходе антиправительственных протестов, поводом для которых стали экономические меры, принятые правительством страны.

Как сообщает Reuters, при нападении на школу никто не был ранен, однако здание школы получило некоторый ущерб. Об этом сообщил глава еврейского сообщества Джербы Перез Трабельси.