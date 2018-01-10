18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Минюст США обязал компанию-партнера Sputnik зарегистрироваться в качестве иноагента
Происшествия
Протестующие в Тунисе закидали коктейлями Молотова еврейскую школу
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Протестующие в Тунисе закидали коктейлями Молотова еврейскую школу

    11:18  10 Января 2018  /обновлено: 11:20  10 Января 2018
    32

    Протестующие в Тунисе закидали коктейлями Молотова еврейскую школу

    Тунис, 10 января. Группа протестующих закидала зажигательными бомбами — коктейлями Молотова — еврейскую школу в ходе антиправительственных выступлений на юге Туниса.

    Нападение на еврейскую школу произошло на популярном туристическом курорте на острове Джерба в ходе антиправительственных протестов, поводом для которых стали экономические меры, принятые правительством страны.

    Протестующие в Тунисе закидали коктейлями Молотова еврейскую школу

    Как сообщает Reuters, при нападении на школу никто не был ранен, однако здание школы получило некоторый ущерб. Об этом сообщил глава еврейского сообщества Джербы Перез Трабельси.

     

    Автор: Валентин Меликов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Володин нашел «похитителя» карточек для голосования ЛДПР

      13:03 10 Января 2018 43
      Читать
      12:10
      Сегодня

      Песков объяснил усиление группировки С-400 на границе Крыма с Украиной
      11:19
      Сегодня

      В обход президента: в Молдавии приняли закон о запрете новостных программ из РФ
      10:09
      Сегодня

      Названа причина смерти актера Михаила Державина
      9:56
      Сегодня

      Экономисты: Украину ждет девальвация гривны из-за роста тарифов и дисбаланса экспорта
      9:19
      Сегодня

      Дивизион С-400 обеспечил полную защиту воздушного пространства Крыма — депутат

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018 5782

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018
      6133

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      11:37 4 Января 2018
      11234

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

      22:49 1 Января 2018
      11060

      Украинские водители: Нас достали дураки, дороги и вымогатели

      13:48 27 Декабря 2017
      12289
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Сирия: в Минобороны РФ раскрыли подробности атаки беспилотников на Хмеймим и Тартус

      Сирия: в Минобороны РФ раскрыли подробности атаки беспилотников на Хмеймим и Тартус

      12:37   10 Января 2018
      1343
      Путин в среду посетит свой предвыборный штаб — Песков

      Путин в среду посетит свой предвыборный штаб — Песков

      11:50   10 Января 2018
      38
      Экономисты: Украину ждет девальвация гривны из-за роста тарифов и дисбаланса экспорта

      Экономисты: Украину ждет девальвация гривны из-за роста тарифов и дисбаланса экспорта

      9:56   10 Января 2018
      2433
      Скончался народный артист России Михаил Державин

      Скончался народный артист России Михаил Державин

      9:50   10 Января 2018
      5019