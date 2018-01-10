Москва, 10 января. По сообщению министерства обороны России боевики атаковали базы «Хмеймим» и «Тартус» из населенного пункта Муаззара провинции Идлиб.

Департамент информации военного ведомства России сообщил, что беспилотные летательные аппараты были запущены из района провинции Идлиб, подконтрольного боевикам. Все 13 беспилотников были запущены в окрестностях поселения Муаззара. Эти данные экспертам Минобороны РФ удалось получить после детального анализа захваченных у боевиков БПЛА.

В связи с этим министерство обороны РФ направило письма руководителю нацразведки Турции Хакану Фидану и начальнику Генштаба ВС страны генералу Акару Хулуси. В письмах указано, что Анкаре необходимо выполнить взятые на себя обязательства по обеспечению соблюдения режима прекращения огня и ведения боевых действий в данных районах, а также активизировать работу по пресечению атак ударных беспилотников.