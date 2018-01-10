В обход президента: в Молдавии приняли закон о запрете новостных программ из РФ

Кишинев, 10 января. Спикер парламента Молдавии Андриан Канду утвердил закон, запрещающий трансляцию новостных и информационно-аналитических передач из России. Об этом информирует пресс-служба парламента Молдавии.

Канду принял это решение в обход президента страны Игоря Додона, который ранее дважды отклонял закон.

Право подписать документ о якобы борьбе с иностранной пропагандой в Молдавии Канду предоставил Конституционный суд. В соответствии с законом страны, глава Молдавии должен утвердить документ, если он был дважды принят парламентом.

В данном случае после отказа Додона поставить подпись под документом, КС Молдавии решил, что утвердить закон может спикер парламента или премьер.

Документ о борьбе с пропагандой запрещает передачу теле- и радиопрограмм, произведенных в странах, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. При этом ограничения распространяются только на информационно-аналитические, военные или политические программы, никакого запрета на трансляцию развлекательного или иного контента нет.

Ранее заместитель руководителя внешнеполитического ведомства Молдавии Григорий Карасин, комментируя законопроект о противостоянии пропаганде, заявил, что власти хотят ввести для собственного народа информационную блокаду.