RIP F-22: в Сети представили встречу российского С-500 и американского «Раптора»

Вашингтон, 10 января. В Сети представили столкновение перспективной российской зенитной ракетной системы «Прометей» и американских истребителей пятого поколения. По мнению американцев, у F-22 и F-35 нет шансов.

На YouTube появился видеоролик, который рассказывает о возможностях российской зенитной ракетной системы «Прометей». Авторы видео S500 VS F35 and F22 представляют возможную встречу этой системы с современными американскими истребителями.

Отмечается, что разработанная на «Алмаз-Антее» система «Прометей» сможет ликвидировать гиперзвуковые крылатые и межконтинентальные баллистические ракеты. С-500 сможет определить местонахождение и уничтожить порядка 10 сверхзвуковых целей, скорость полета которых будет составлять около семи километров в секунду.

Представители портала Facts Box, авторы ролика, отмечают, что с появлением в мире такой системы истребители F-22 и F-35 будут иметь большие проблемы.

«Русские создали относительное недорогое оружие с системой ПВО, — констатировали они, — и истребительная эскадрилья США стала бесполезной и бессмысленной».

С этим заявлением согласны и простые американцы.

«RIP F-22», — пишут они в комментариях.

«S-500 лучше «Раптора», — констатируют пользователи Сети.