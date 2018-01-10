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RIP F-22: в Сети представили встречу российского С-500 и американского «Раптора»
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    RIP F-22: в Сети представили встречу российского С-500 и американского «Раптора»

    11:31  10 Января 2018  /обновлено: 11:31  10 Января 2018
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    RIP F-22: в Сети представили встречу российского С-500 и американского «Раптора»

    Вашингтон, 10 января. В Сети представили столкновение перспективной российской зенитной ракетной системы «Прометей» и американских истребителей пятого поколения. По мнению американцев, у F-22 и F-35 нет шансов.

    На YouTube появился видеоролик, который рассказывает о возможностях российской зенитной ракетной системы «Прометей». Авторы видео S500 VS F35 and F22 представляют возможную встречу этой системы с современными американскими истребителями.

    Отмечается, что разработанная на «Алмаз-Антее» система «Прометей» сможет ликвидировать  гиперзвуковые крылатые и межконтинентальные баллистические ракеты. С-500 сможет определить местонахождение и уничтожить порядка 10 сверхзвуковых целей, скорость полета которых будет составлять около семи километров в секунду.

    Представители портала Facts Box, авторы ролика, отмечают, что с появлением в мире такой системы истребители F-22 и F-35 будут иметь большие проблемы.

    «Русские создали относительное недорогое оружие с системой ПВО, — констатировали они, — и истребительная эскадрилья США стала бесполезной и бессмысленной».

    С этим заявлением согласны и простые американцы.

    «RIP F-22», — пишут они в комментариях.

    «S-500 лучше «Раптора», — констатируют пользователи Сети.

    «Великая русская любовь с Владимиром Путиным — главный лидер в мире», — считают зрители ролика.

    RIP F-22: в Сети представили встречу российского С-500 и американского «Раптора»

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #пво #f-35 #f-22 #c-500
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