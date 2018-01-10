Болгария сменила риторику и готова принять участие в любой антироссийской кампании – СМИ

Москва, 10 января. Болгария сменила риторику и готова принять участие в любой антироссийской кампании, считают аналитики российских СМИ.

С 1 января 2018 года Болгария является страной-председателем Совета Европы. В ходе первого же заседания представитель Софии Димитр Цанчев обвинил Россию в том, что она якобы не следует установленным в росийско-болгарских отношениях договоренностям, согласно которым ключевым требованием является выполнение минских соглашений.

Дипломат также заявил, якобы Россия не уважает международное право и призвал Москву к отводу якобы находящейся у границ Донбасса российской тяжелой военной техники. При этом конкретных фактов в подтверждение своих слов Цанчев не привел. Он также не вспомнил о действиях Киева в Донбассе.

По мнению аналитика интернет-издания Planet Today, слова болгарского депутата выражают официальную позицию Софии и свидетельствуют о том, что сегодня Болгария готова принять участие в любой антироссийской кампании, забыв о своем стремлении войти в состав СССР и о том, как неоднократно Россия освобождала ее от оккупации.

«Кровь русских воинов, пролитая под Шипкой и Плевной, душевная песня о стоящем на кургане Алеше – «Болгарии русском солдате» — все это давным-давно забыто и втоптано в грязь ради сиюминутной и крайне сомнительной политической конъюнктуры», — заключает аналитик.

Напомним, что сами граждане Болгарии таких настроений не разделяют. Они продолжают поддерживать Донбасс и бороться против украинского фашизма. Так, в январе в крупнейших городах Болгарии прошли акции под лозунгами «Донбасс – молчание убивает» и «Поддержим Донбасс, остановим фашизм».