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Сирия: в Госдуме РФ рассказали об участии 31 дрона в атаке на базы «Хмеймим» и «Тартус»
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    Сирия: в Госдуме РФ рассказали об участии 31 дрона в атаке на базы «Хмеймим» и «Тартус»

    10:53  10 Января 2018  /обновлено: 10:53  10 Января 2018
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    Сирия: в Госдуме РФ рассказали об участии 31 дрона в атаке на базы «Хмеймим» и «Тартус»

    Москва, 10 января. В атаке на российские военные базы в Сирийской Арабской Республике участвовал 31 беспилотник, а не 13, как говорилось ранее. Об этом во вторник заявил координатор группы дружбы парламента САР и Государственной думы Дмитрий Саблин.

    По его данным, это была объемная атака, в которой участвовал 31 дрон, а вовсе не 13. Он подчеркнул, что атака несла серьезную опасность для российской базы, сообщает «Интерфакс».

    Сирия: в Госдуме РФ рассказали об участии 31 дрона в атаке на базы «Хмеймим» и «Тартус»

    Саблин отметил, что непонятно, как боевые дроны оказались у боевиков.

    «Они (дроны — Прим.ред.) могли быть поставлены только каким-то государством, тем более, это не самодельные дроны, а боевые ударные дроны, как правило, ими обладает очень ограниченное количество государств, в первую очередь, США», — отметил он.

    Кроме того, Саблин напомнил, что российские военнослужащие показали высокие возможности отечественного вооружения и техники.

    Сирия: в Госдуме РФ рассказали об участии 31 дрона в атаке на базы «Хмеймим» и «Тартус»

    Напомним, 8 января в оборонном ведомстве России заявили, что российские военные пресекли атаку 13 боевых беспилотников на базы России в Сирии «Хмеймим» и «Тартус».

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #россия #сирия #хмеймим #тартус #дроны
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