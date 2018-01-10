Сирия сегодня: Минобороны назвало район запуска атаковавших Хмеймим дронов

Сирия, 10 января. Министерство обороны Российской Федерации рассказало, откуда был совершен запуск беспилотных летательных аппаратов, попытавшихся атаковать аэродром «Хмеймим». Во время атаки дронов над Хмеймимом кружил американский самолет-разведчик. Турция выразила протест Ирану и России. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Запуск дронов

Атаковавшие российскую авиабазу «Хмеймим» на территории Сирийской Арабской Республики (САР) беспилотники вылетели из района на юго-западе зоны деэскалации «Идлиб». Она находится под контролем «умеренной» оппозиции. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

«Было установлено, что запуск дронов осуществлялся из района населенного пункта Муаззара, расположенного в юго-западной части зоны деэскалации «Идлиб», контролируемого вооруженными формированиями так называемой «умеренной» оппозиции», — говорится в сообщении.

Кроме того, военное ведомство РФ, направило письма начальнику генштаба турецких вооруженных сил генералу Акару Хулуси и руководителю Национальной разведывательной организации страны Хакану Фидану с призывом пресечь подобные атаки в будущем.

Как ранее писала «Газета.ru», атаку на авиабазу «Хмеймим» в САР, произошедшую 6 января, пытались осуществить 13 беспилотников.

Самолет-разведчик

Кроме того, как сообщают Минобороны, за атакой дронов следил американский разведывательный самолет. «Посейдон» на высоте семь тысяч метров более четырех часов кружил над Средиземным морем между Тартусом и Хмеймимом. В российском военном ведомстве назвали появление американского самолета-разведчика в регионе «странным совпадением».

По мнению российских военных, запрограммировать контроллеры управления БПЛА самолетного типа и сброс боеприпасов в системе GPS могут лишь высококвалифицированные специалисты, которые прошли «приличную инженерную школу одной из развитых стран». «Получить точные координаты на основе данных космической разведки далеко не каждому под силу», — добавили в ведомстве.

Турецкий протест

МИД Турции вызвал иранского и российского послов, чтобы выразить протест после поступления сообщений о нарушении Сирийской арабской армией (САА) в САР границы зоны деэскалации в Идлибе. Как сообщают турецкие СМИ, Анкара намерена попросить дипломатов двух государств призвать официальный Дамаск прекратить нарушить границы зоны деэскалации.

Напомним, провинции Идлиб влияние в крупных городах и поселках делится между несколькими группировками, среди которых террористическая «Джебхат ан-Нусра»1 (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ). Отметим, что успешное наступление подразделений САА вызывает рост разногласий между боевиками.

1 Организация запрещена на территории РФ.