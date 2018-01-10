ИГИЛ атаковало курдов SDF на востоке провинции Дейр-эз-Зор

Дейр-эз-Зор, 10 января. На востоке провинции Дейр-эз-Зор боевики «Исламского государства»1 захватили населенный пункт Гаранидж.

Арабское информационное агентство «Аль-Масдар» сообщило, ссылаясь на местные источники, что боевикам террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) удалось собрать крупный отряд для нападения на позиции оппозиционного альянса «Сирийские демократические силы» (SDF).

В результате атаки погибло не менее 20 курдских ополченцев, сообщает источник, еще четыре военнослужащих попали в плен к террористам.

Подконтрольный игиловцам медиа-портал сообщил, что террористы установили контроль над населенным пунктом Гаранидж в восточной части провинции Дейр-эз-Зор.

Отмечается, что «Сирийские демократические силы» являются проамериканским альянсом, который действует на востоке Дейр-эз-Зора совместно с отрядами спецназа США. При этом американские ВВС при необходимости продолжают эвакуировать из региона главарей «Исламского государства».

1 Организация запрещена на территории РФ.