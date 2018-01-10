Ученые объяснили, почему все организмы одинаково приспособлены к выживанию

Лондон, 10 января. Все живые организмы на Земле одинаково приспособлены к выживанию и созданию потомства, заявили британские и американские биологи.

По мнению специалистов, около восьми миллионов видов живых существ, которые можно встретить на нашей планете, в процессе эволюции получили хорошие способности к выживанию. Ученые отметили, что большую часть энергии они получают из фотосинтеза. Они используют этот ресурс для продолжения рода и сохранения жизни.

Эксперты сравнили продолжительность жизни разных существ, скорость воспроизводства, также их размеры и массу тел. Как показало исследование, каждое животное на Земле передает своему потомству по 22,4 кДж на 1 грамм массы. По мнению специалистов, таким образом никто не обделен энергией: все существа имеют одинаковые условия для жизни и размножения, а также расходуют одинаковое количество энергии на каждый грамм веса, передает «ФедералПресс».