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Минюст США обязал компанию-партнера Sputnik зарегистрироваться в качестве иноагента
Политика
Видеодайджест новостей, утро 10 января 2018 года
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    Видеодайджест новостей, утро 10 января 2018 года

    Минобороны РФ рассказало, откуда выпустили атаковавшие «Хмеймим» дроны. Послов РФ и Ирана вызвали в МИД Турции из-за Сирии. Подозреваемого в убийстве украинской правозащитницы Ноздровской арестовали. Новую ядерную боеголовку для сдерживания России создадут в США.
    10:58 10 Января 2018
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    Сирия: Минобороны РФ рассказало, откуда выпустили атаковавшие «Хмеймим» дроны

    Видеодайджест новостей, утро 10 января 2018 года

    Дроны, атаковавшие базу «Хмеймим» в Сирии, были выпущены из района на юго-западе зоны деэскалации «Идлиб».
    Как сообщили в министерстве обороны России, данный район контролируется формированиями так называемой «умеренной» оппозиции.
    Запуск дронов осуществлялся из района населенного пункта Муаззара, расположенного в юго-западной части зоны деэскалации «Идлиб».
    Российская сторона направила представителям турецкого командования письмо с требованием обеспечить перемирие в зоне деэскалации.
     

    Послов России и Ирана вызвали в МИД Турции из-за Сирии

    Видеодайджест новостей, утро 10 января 2018 года

    МИД Турции вызвал послов Ирана и России из-за того, что армия правительства Сирии якобы «нарушила режим прекращения огня в зоне деэскалации Идлиб».
    Российскому представителю передали реакцию и опасения Анкары по данному вопросы, а также попросили передать информацию Дамаску, чтобы подобные действия были прекращены, заявили в турецком МИД.
    Отметим, в настоящее время подразделения Сирийской арабской армии (САА) под прикрытием ВКС РФ штурмуют цитадель террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (состоит из боевиков запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры»)1 — город Абу-Духур, а также одноименную стратегическую авиабазу.
     

    Подозреваемого в убийстве украинской правозащитницы Ноздровской арестовали

    Видеодайджест новостей, утро 10 января 2018 года

    Суд принял решение арестовать на 60 суток без права внесения залога подозреваемого в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской Юрия Россошанского. Россошанский пробудет в СИЗО до 8 марта 2018 года. На обжалование решения суда у него есть пять суток.
    Неделю назад в Вышгородском районе Киевской области было обнаружено тело Ноздровской. В этот же день у здания Нацполиции Киевской области собрался стихийный митинг с требованием найти убийц.
    В Нацполиции заявили, что причиной убийства могла стать профессиональная деятельность погибшей.
     

    Новую ядерную боеголовку для сдерживания России могут создать в США

    Видеодайджест новостей, утро 10 января 2018 года

    Администрация президента США Дональда Трампа намерена создать новую ядерную боеголовку малой мощности для ракет Trident D5 и ослабить ограничения на использование ядерного оружия. Об этом сообщает The Guardian.
    По словам бывшего старшего директор Совета национальной безопасности (СНБ) США по контролю над вооружениями и нераспространению Джона Вулфстала, оснащение ракет Trident D5 новыми ядерными боеголовками предусматривает подготовленная военным ведомством страны новая ядерная доктрина США. Подобная мера призвана удержать Россию от использования тактического ядерного оружия при конфликте в Восточной Европе.
    Вулфстал подчеркнул, что любая попытка России или Северной Кореи использовать ядерное оружие «приведет к тяжелым для них последствиям».
     

    Колонну автомобилей освободили из снежного плена на Сахалине

    Видеодайджест новостей, утро 10 января 2018 года

    Спасатели освободили из снежного плена в Сахалинской области колонну из 50 автомобилей. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, автолюбители были блокированы мощным циклоном на нескольких участках дороги в окрестностях села Фирсово, что в Долинском районе.
    «Путь им преградили заносы снега высотой до трех метров. Спасательная операция продолжалась всю минувшую ночь, сейчас колонна направляется в сторону Южно-Сахалинска», — сообщили представители региональных властей.
    Спасатели добирались до застрявшей колонны из Южно-Сахалинска в течение шести часов, вызволяя по дороге и другие застрявшие в снегу автомобили.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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