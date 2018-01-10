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Пальмира, Алеппо, Дейр-эз-Зор: эксперты оценили военные операции и мирные усилия РФ в Сирии
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    Пальмира, Алеппо, Дейр-эз-Зор: эксперты оценили военные операции и мирные усилия РФ в Сирии

    10:37  10 Января 2018  /обновлено: 10:37  10 Января 2018
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    Пальмира, Алеппо, Дейр-эз-Зор: эксперты оценили военные операции и мирные усилия РФ в Сирии

    Москва, 10 января. Российская сторона проводит в Сирии не только успешные военные операции, но и оказывает всемерную гуманитарную помощь, считают эксперты.

    К моменту начала российской военной операции в САР более 70 процентов Республики находились под контролем террористических группировок. На Западе не сомневались — Сирия падет, власть избранного президента Башара Асада обречена. При этом на территории страны уже присутствовали военнослужащие международной коалиции во главе с США, которые заявляли, что сражаются с боевиками. Ситуация изменилась после сентября 2015 года, когда Россия начала военную операцию.

    За это время летчики ВКС РФ совершили более 30 тысяч боевых вылетов и уничтожили порядка 97 тысяч объектов террористов. Российская военная авиация, нанося точечные удары по проверенным разведданным, ликвидировала укрепленные пункты боевиков, пути снабжения, тренировочные лагеря. Одним из знаменательных событий стало полное освобождение крупнейшего города Сирии — Алеппо. Зачистка от боевиков Пальмиры в провинции Хомс продемонстрировала всему миру, что с террористами в САР борется отнюдь не западная коалиция.

    Пальмира, Алеппо, Дейр-эз-Зор: эксперты оценили военные операции и мирные усилия РФ в Сирии

    Город Дейр-эз-Зор порядка трех лет находился в окружении исламистов, российская авиация регулярно доставляла грузы жителям населенного пункта и бойцам его гарнизона. Именно это помогло защитникам города дождаться подхода основных сил сирийской армии.

    Сейчас Россия практически ежедневно проводит в сирийских провинциях гуманитарные акции и доставляет местным жителям продукты питания и предметы первой необходимости, военные врачи из РФ оказывают сирийцам медицинскую помощь. Эксперты отмечают, что РФ не только спасла Сирию от террористов, но и способствует ее возрождению.

    Пальмира, Алеппо, Дейр-эз-Зор: эксперты оценили военные операции и мирные усилия РФ в Сирии

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сирия #алеппо #дейр-эз-зор #пальмира
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