Неизвестный зарезал лыжницу в Татарстане и спрятал в лесном массиве

Казань, 10 января. На территории учебно-тренировочной горнолыжной базы в поселке Красный Ключ в Татарстане обнаружено тело 28-летней женщины, которая приехала на базу покататься на лыжах. На теле погибшей было обнаружено более десятка ножевых ранений.

Женщина приехала на курорт накануне вместе с мужем и сыном. Днем она была на лыжне, а вечером не вернулась. Через несколько часов после того, как она не вернулась, ее муж обратился в правоохранительные органы.

«Мужчина, обеспокоенный долгим отсутствием жены, обратился в правоохранительные органы. В ходе поисков около 2 часов ночи тело женщины было обнаружено волонтерами в лесном массиве на территории базы. Зафиксировано 11 ножевых ранений в области головы и шеи», — сообщили в СУ СК по республике Татарстан.

В настоящее время следователи продолжают осмотр места убийства. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз.