В Крыму назвали пребывание в составе Украины «периодом депортации»

Симферополь, 10 января. Крым находится на финишной прямой преодоления результатов своей более чем 20-летней «депортации» с Родины, когда полуостров был включен в состав Украины. Об этом во вторник рассказал вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

«Крым завершает преодоление последствий своей более чем 20-летней «депортации» с Родины и его отделения от России украинской государственной границей», — передает РИА Новости слова Мурадова.

Он подчеркнул, что возвращение полуострова в состав РФ стало возможным благодаря действиям жителей полуострова, России и, конечно, главы России Владимира Путина.

Мурадов также подчеркнул, что 2018 год станет переломным на пути возрождения Крыма.

Как отметил вице-премьер крымского правительства, среди ключевых достижений властей за тот период, когда Крым воссоединился с Россией, — повышение уровня жизни крымчан и общественная стабильность, рост социальной поддержки семей, ветеранов и пенсионеров и, естественно, укрепление безопасности крымского региона.

Напомним, Крым стал регионом РФ после проведенного в марте 2014 года референдума, по итогам которого 96,77% жителей Крыма и Севастополя высказались за воссоединение с Россией.