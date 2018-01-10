Эксперты прогнозируют рост цен на новые автомобили в России до 17%

Москва, 10 января. Новые автомобили на российском рынке поднимутся в цене. Рост их стоимости составит от 13 до 17%, считают эксперты.

Среди причин для повышения цен на авто специалисты называют рост акцизов, инфляции и предполагаемой индексации утильсбора, пишет «Коммерсант».

Отмечается, что уже в январе 2018 года большинство автопроизводителей подняли цены на свою продукцию на 3-5%. Также известно о планах компании Renault повысить стоимость машин на 2%, Kia – на 0,8%.

Mitsubishi уже подняли цены на Outlander на 1–2%. Также повысили цены на свои автомобили Toyota, Ford и Datsun.

Ряд дилеров утверждает, что рост цен на автомобили в январе – это первый этап, в дальнейшем стоимость машин продолжит расти, к концу года такой рост может достичь 17%, уточняет «ПолитЭксперт».

Ранее стало известно, что автомобили LADA Vesta поднялись в цене на сумму от 15 до 36 тысяч рублей.