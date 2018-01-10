Турция назвала ошибки Вашингтона угрозой для НАТО

Анкара, 10 января. Политика Вашингтона нанесла существенный удар по взаимоотношениям внутри НАТО, заявил в ходе выступления в среду министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. По словам главы турецкого дипломатического ведомства, Вашингтон должен срочно исправить свои ошибки.

Чавушоглу назвал две главные «ошибки Вашингтона», которые привели к ухудшению отношений с Турцией — в первую очередь отказ США в экстрадиции исламского вероучителя Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара считает вдохновителем попытки государственного переворота летом 2016 года, сообщает Reuters.

Кроме того, в вину Вашингтону Анкара ставит активную поддержку, оказанную Госдепартаментом и Пентагонам «Отрядам народной самообороны» (YPG) сирийских курдов, которых турецкие власти считают непосредственно связанными с террористами и сепаратистами из «Рабочей партии Курдистана», действующими на юго-востоке Турции.

Напомним, в течение минувшего года взаимоотношения между Анкарой и Вашингтоном последовательно ухудшались — при этом Турция является ключевым членом НАТО, который обеспечивает операции военного блока на Ближнем Востоке.